Fassbender e Vikander protagonisti del nuovo film di Na Hong-Jin

(Di giovedì 30 marzo 2023) MovieMag.it - Recensionie Serie TV - RecensioniSerie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. Il regista sudcoreano Na-Jin si è fatto conoscere a livello internazionale per aver diretto “Goksung – La presenza del diavolo” nel 2016.horror davvero spaventoso, che ha convinto critica e pubblico, presentato fuori concorso a festival di Cannes. Dopo diversi anni il regista è pronto a stupire nuovamente, con un lungometraggio ambientato in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MoviesAsbury : #MichaelFassbender e #AliciaVikander saranno i protagonisti di #Hope, nuovo thriller diretto dal regista sudcoreano… - rebellevague : Alicia Vikander e Michael Fassbender saranno i protagonisti di “Hope”, il prossimo film di Na Hong-Jin. Le riprese… -

A spiegare i motivi dietro la realizzazione del progetto è stato lo stesso regista: Il progetto sarà girato in coreano , mentrereciteranno le proprie battute in inglese . I due ...Aliciae Michaelreciteranno in inglese e hanno deciso, secondo il sito Deadline , di partecipare al progetto dopo aver visto e apprezzato The Wailing, uscito nelle sale nel 2016. ...A distanza di sette anni, i coniugi Aliciae Michaeltornano a lavorare insieme in Hope del regista coreano Na Hong - ...

Alicia Vikander e Michael Fassbender reciteranno di nuovo insieme ... Movieplayer

Alica Vikander e Michael Fassbender - coppia anche nella vita reale - torneranno a recitare insieme dopo circa sette anni, nel thriller Hope di Na Hing-Jin. Scopriamo quindi i primi dettagli del proge ...A sette anni da La luce sugli oceani, Michael Fassbender e Alicia Vikander tornano a condividere lo schermo. Le due star, marito e moglie dal 2017 e diventati genitori nel 2021 del loro primogenito, ...