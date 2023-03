Farmaci, generatori e beni di prima necessità: nuovi aiuti all’Ucraina dal Papa (Di giovedì 30 marzo 2023) Città del Vaticano – “Perseveriamo nella preghiera e nella vicinanza alla martoriata Ucraina”. Le parole di Papa Francesco all’Udienza generale di ieri mattina in piazza San Pietro (leggi qui) sono l’espressione di una costante attenzione al Paese, ormai da più di un anno in guerra. Un’attenzione che si traduce in appelli alla pace e in aiuti concreti. Gli ultimi sono arrivati stamani a Kharkiv grazie ad un camion carico di generatori, alimenti, Farmaci e che era partito sabato scorso dalla Chiesa di Santa Sofia a Roma, punto d’incontro della comunità ucraina in Italia. Ad allestire il carico l’Elemosineria Apostolica su mandato del Papa. “Il Dicastero per il Servizio della Carità – spiega il cardinal Konrad Krajewski, Elemosiniere del Santo Padre – intende ringraziare tutti gli autisti che con ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023) Città del Vaticano – “Perseveriamo nella preghiera e nella vicinanza alla martoriata Ucraina”. Le parole diFrancesco all’Udienza generale di ieri mattina in piazza San Pietro (leggi qui) sono l’espressione di una costante attenzione al Paese, ormai da più di un anno in guerra. Un’attenzione che si traduce in appelli alla pace e inconcreti. Gli ultimi sono arrivati stamani a Kharkiv grazie ad un camion carico di, alimenti,e che era partito sabato scorso dalla Chiesa di Santa Sofia a Roma, punto d’incontro della comunità ucraina in Italia. Ad allestire il carico l’Elemosineria Apostolica su mandato del. “Il Dicastero per il Servizio della Carità – spiega il cardinal Konrad Krajewski, Elemosiniere del Santo Padre – intende ringraziare tutti gli autisti che con ...

