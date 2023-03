“Fai impressione | osceno” Federico Fashion Style irriconoscibile | l’orrore sotto all’ultima foto

(Di giovedì 30 marzo 2023) A gennaioha fatto coming out davanti alle telecamere del programma condotto da Silvia Toffanin. Qualche mese fa la separazione dalla moglie Letizia Porcu: si conoscono da tanti anni e hanno avuto una figlia. Una decisione molto importante e sofferta, evidentemente per loro è arrivato il momento di prendere strade diverse. “Tanti di voi hanno capito che ho preso del tempo. Perché volevo rispettare in primis mia figlia e poi perché ne avevo già parlato con la mia compagna e con la mia famiglia. Quindi alla fine con la mia coscienza stavo a posto. Non avevo fatto nulla di male”. Le vicende risalirebbero a 3 anni fa quando la coppia ha comunque deciso di restare unita per amore della figlia. Poi però la rottura è stata inevitabile.ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianoMedio89 : @berlusconi Fai impressione Silvio - iamval00 : @TuttoUeD fai impressione più tu ammo - NikySandermann : @marcopalears sai, io ho sempre l'impressione che sono responsabile di quello che scrivo, non di quello che i cretini capiscono???????? fai tu - zugojapan : @SempreCler Concordo, é proprio brutta. Fa anche un po' impressione. Sembra quasi un'alga marina tolta dal suo habi… - NonCommentoNien : @fuori_fase_ Come fai a sapere che la faccia schifata l'ho vista solo io?Quanta arroganza,in più un incredibile pip… -

Al massimo la Catechesi può essere chiara e precisa nel dirti che tu non ce lada solo e questo,... che ne buttano nei concerti per dare l'No, non è quello naturalmente che ci chiede ...Ma c'è l'di un omaggio più personale al percorso, e a quello che ti lasci indietro. Che ... Magari dopo mentre lihai delle limitazioni che siano economiche, pratiche o artistiche, ...Anzi consiglio di nasconderla,finta di niente. CANCRO Quelli del Cancro hanno la dote della ... Fannoquando si mettono a parlare un mandarino usato solo in determinate zone. Alcuni ...

Frank Matano a Kiss Kiss: "Vi dico chi vi farà più ridere in LOL 3!" Radio Kiss Kiss

Per la Juventus del presente impegnata su tutti i fronti, c'è anche la Juventus del futuro, che guarda ai giovani che stanno facendo bene in Next Gen e ... segnando al Kosovo e dando l'impressione di ...Presentata alla Camera una proposta di legge. Ma il disagio giovanile non va medicalizzato, quando non serve. Dobbiamo dare ai giovani spazi di aggregazione ...