F1: Verstappen non ancora in forma, 'in Arabia mi sentivo come se mi mancasse un polmone' (Di giovedì 30 marzo 2023) Melbourne, 30 mar. (Adnkronos) - Il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen ha dichiarato di essersi sentito come se stesse correndo con un polmone in Arabia Saudita e non è ancora pronto per il Gran Premio d'Australia di questo fine settimana. Verstappen ha ritardato di 24 ore il suo arrivo all'ultimo round a Jeddah due settimane fa mentre combatteva contro un virus. È arrivato secondo dietro a Sergio Perez. L'olandese detiene un leggero vantaggio di un punto in campionato sul suo compagno di squadra della Red Bull in vista della terza gara a Melbourne, e sta pianificando di sfruttare la pausa di tre settimane tra le gare qui all'Albert Park di Melbourne e l'Azerbaigian il 30 aprile per tornare in buona salute. "Non vedevo l'ora della pausa, mi sono davvero ammalato e da quel ...

