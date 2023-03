F1 | Sergio Perez | “Abbiamo cominciato bene l’anno | ma dobbiamo mantenere alto il livello”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Uniti verso l’obiettivo. Si è presentata in modo compatto la Red Bull dopo la piccola querelle sul giro più veloce avvenuta a Jeddah, sede del secondo round del Mondiale 2023 di F1, tra il campione del mondo in carica, Max Verstappen, e il compagno di scuderia, vincitore del GP dell’Arabia Saudita. Proprio in occasione dell’appuntamento con la stampa del GP d’Australia, di scena questa settimana sul circuito di Albert Park di Melbourne, il messicano ha deto di essersi chiarito sia con l’olandese che con il suo team, così come auspicato da “Checo” stesso una volta terminata la gara. “Le cose sono andate– ha detto– neparlato e siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda, ovviamente impariamo anche da questo. Pensavo di non aver ricevuto le informazioni giuste. Ma ora, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mult1formula : Sergio Perez - FM1_3316 : 2. Sergio Perez Saudi Arabian Grand Prix 2023 P1 - F1ingenerale_ : Secondo Marc Surer, ex pilota di Formula 1, il rapporto tra Max Verstappen e Sergio Perez potrebbe scoppiare prima… - balooo31 : @sportricolore @ParionsSport Sergio Perez ?? - maxversatan : RT @HQpcrt: Max Verstappen & Daniel Ricciardo & Sergio Perez #AusGP -

La F1 2023 è iniziata con due grandi trionfi della RedBull prima con Max Verstappen e poi conche sono riusciti ad eclissare tutti gli avversari. Ora si ritorna in pista in Australia nel weekend del 31 marzo e 2 aprile sul circuito dell'Albert Park di Melbourne . La gara è attesa ...Fiducia inSempre in tema Red Bull, Horner si è anche concentrato sulla figura di, che in questa stagione avrà la possibilità di confermare i suoi progressi e di lottare con il ...Il primo rivale sarà, imprendibile in Arabia Saudita e un bis del messicano è in quota a 4,00 mentre la seconda pole consecutiva è data a 5,00. Terzo sia in Bahrain che ad Abu Dhabi, ...

Verstappen si è inventato tutto: l'accusa che fa tremare il paddock Derapate

Uniti verso l’obiettivo. Si è presentata in modo compatto la Red Bull dopo la piccola querelle sul giro più veloce avvenuta a Jeddah, sede del secondo round del Mondiale 2023 di F1, tra il campione de ...Uniti verso l’obiettivo. Si è presentata in modo compatto la Red Bull dopo la piccola querelle sul giro più veloce avvenuta a Jeddah tra il Campione del Mondo di F1 Max Verstappen e il compagno di scu ...