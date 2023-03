F1, Lewis Hamilton: “Speriamo di non avere il solito secondo di distacco, ci vorrebbe la pioggia…” (Di giovedì 30 marzo 2023) Lewis Hamilton dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, senza particolari squilli di tromba e, di conseguenza, parecchio realismo. Le prime due uscite stagionali non hanno certo regalato grandi sorrisi al pilota sette volte campione del mondo, con la consapevolezza che, anche sul tracciato dell’Albert Park, la monoposto di Brackley dovrà correre per massimizzare il risultato. Le Red Bull sono di un pianeta differente rispetto a tutti gli avversari, per cui la battaglia sarà nuovamente con Ferrari e Aston Martin. Il “Re Nero” prova a prenderla con filosofia e ad iniziare il suo weekend con una battuta. “Penso che se ci fosse la pioggia renderebbe tutto più interessante, quantomeno dal mio punto di vista. Ma, ad ogni modo, confido che il distacco rispetto alle Red ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023)dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, senza particolari squilli di tromba e, di conseguenza, parecchio realismo. Le prime due uscite stagionali non hanno certo regalato grandi sorrisi al pilota sette volte campione del mondo, con la consapevolezza che, anche sul tracciato dell’Albert Park, la monoposto di Brackley dovrà correre per massimizzare il risultato. Le Red Bull sono di un pianeta differente rispetto a tutti gli avversari, per cui la battaglia sarà nuovamente con Ferrari e Aston Martin. Il “Re Nero” prova a prenderla con filosofia e ad iniziare il suo weekend con una battuta. “Penso che se ci fosse la pioggia renderebbe tutto più interessante, quantomeno dal mio punto di vista. Ma, ad ogni modo, confido che ilrispetto alle Red ...

