F1 in tv | GP Australia 2023 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

(Di giovedì 30 marzo 2023) Terzo weekend della stagionedel Mondiale di Formula 1: si sbarca a Melbourne per il Gran Premio d’da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile dopo le gare disputate in Bahrain e in Arabia Saudita. Nel circuito cittadino di Albert Park proverà ancora ad imporsi la Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, che ha occupato le prime due posizioni del podio nelle prime due gare dell’anno. L’unico problema finora per la scuderia austriaca è stato quello di affidabilità accusato dal bi-campione del mondo in qualifica a Gedda, ma le prestazioni sono inarrivabili per gli altri. La lotta per essere la seconda forza del Mondiale sembra essere aperta all’Aston Martin, alla Ferrari e alla Mercedes. Aston Martin che sembra essere un po’ avanti rispetto alle altre due, trascinata da un Fernando Alonso che sta vivendo una seconda giovinezza con i due podi ...

Terzo weekend della stagione 2023 del Mondiale di Formula 1: si sbarca a Melbourne per il Gran Premio d'Australia da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile dopo le gare disputate in Bahrain e in Arabia ...