F1, Horner: “Non ci sarà un altro Verstappen. Perez? Sta ritrovando fiducia e continuità” (Di giovedì 30 marzo 2023) Max Verstappen non certo bisogno di ulteriori investiture, ma il suo team principal Chris Horner non perde occasione per celebrare il campione della Red Bull: “Non ci sarà un altro Max, come talento in pista ma non solo. Ha una straordinaria capacità di staccarsi da ciò che accade intorno a lui e di concentrarsi sul momento. Ad esempio a Zandvoort nel 2021, quando c’era molta aspettativa e lui non ha battuto ciglio. Ha vinto e già pensava alla gara successiva”. Sempre in tema Red Bull, Horner si è anche concentrato sulla figura di Sergio Perez: “A un certo punto della sua carriera Checo era in difficoltà – ha proseguito il team principal – ma abbiamo raggiunto un accordo che gli ha dato una seconda possibilità. Da allora ha vinto quattro GP e ottenuto numerosi podi. Sa guidando sempre ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Maxnon certo bisogno di ulteriori investiture, ma il suo team principal Chrisnon perde occasione per celebrare il campione della Red Bull: “Non ciunMax, come talento in pista ma non solo. Ha una straordinaria capacità di staccarsi da ciò che accade intorno a lui e di concentrarsi sul momento. Ad esempio a Zandvoort nel 2021, quando c’era molta aspettativa e lui non ha battuto ciglio. Ha vinto e già pensava alla gara successiva”. Sempre in tema Red Bull,si è anche concentrato sulla figura di Sergio: “A un certo punto della sua carriera Checo era in difficoltà – ha proseguito il team principal – ma abbiamo raggiunto un accordo che gli ha dato una seconda possibilità. Da allora ha vinto quattro GP e ottenuto numerosi podi. Sa guidando sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1, #Horner: “Non ci sarà un altro #Verstappen. #Perez? Sta ritrovando fiducia e continuità” - budeenoStan : @elle55spice ???? volo! No ma Max quando non viene contagiato dal Karenismo di Horner è anche simpa - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1: #Horner è sicuro, non ci sarà un altro #Verstappen - FormulaPassion : #F1: #Horner è sicuro, non ci sarà un altro #Verstappen - gabryktm : @MarianoFroldi @bardo1962 E' lecito pensare che non tutti i campionati siano spettacolari, ma creare 'falsi domini'… -