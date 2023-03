F1 GP Australia 2023 | Verstappen ancora non al meglio | “A Jeddah sembrava mi mancasse un polmone”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Un Maxnon in perfette condizioni di salute si presenta al GP d’da leader del Mondiale dopo il secondo posto a. “Non vedo l’ora arrivi la pausa, mi sono ammalato sul serio e da quel momento ho solo lottato”, ha detto il pilota della Red Bull in conferenza stampa. “Riuscivo a malapena a camminare e mi sentivo come se mimolto. Sono arrivato in Arabia Saudita credendo che il virus fosse sparito perché normalmente quando ti ammali, dopo due o tre giorni stai bene e puoi fare i tuoi allenamenti. Ma poi sono saltato in macchina per le prove e, anche dopo un solo giro, mi sentivo come se dovessi recuperare per due giri per poter respirare normalmente.miun”. Situazione in Arabia Saudita ...

MELBOURNE - cercano, nel Gran Premio d', il primo acuto di unfin qui avaro di gioie in Formula 1 . Il monegasco a Melbourne è consapevole delle differenze rispetto a un anno fa, ma non rinuncia a lottare per le posizioni ......Carlos Sainz non nasconde le difficoltà che la Ferrari sta incontrando in questo inizio di stagione prima del GP in. 'C'è bisogno di fare un passo in avanti e sono convinto che possiamo ...

Il weekend di Melbourne è ormai alle porte, con la prima giornata di prove libere in programma domani che inaugurerà il percorso di avvicinamento al Gran Premio d’Australia 2023, valido come terzo ...MELBOURNE - Charles Leclerc e la Ferrari cercano, nel Gran Premio d'Australia, il primo acuto di un 2023 fin qui avaro di gioie in Formula 1. Il monegasco a Melbourne è consapevole delle differenze ...