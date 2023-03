F1, GP Australia 2023. Tutti a caccia di Red Bull, Ferrari punta sul giro secco? (Di giovedì 30 marzo 2023) E’ ormai alle porte la terza gara della stagione: nella prossima notte cominceranno le prove libere del GP d’Australia, a Melbourne. Nelle prime due gare non c’è stata storia né per quanto riguarda la qualifica, né per quanto riguarda la gara: cambierà qualcosa ad Albert Park? Indubbiamente la scuderia da battere rimane la Red Bull, che ha mostrato superiorità in ogni settore: Max Verstappen e Sergio Perez si sono spartiti finora le due vittorie e soprattutto il passo gara è anni luce sopra alla concorrenza. Sia a Sakhir, sia a Gedda abbiamo visto un divario di quasi un secondo al giro nei confronti di Aston Martin, seconda forza del Mondiale. Sul giro secco la superiorità non è abissale come in gara, ma il margine rimane intorno al mezzo secondo rispetto al resto della concorrenza. L’unica incognita ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) E’ ormai alle porte la terza gara della stagione: nella prossima notte cominceranno le prove libere del GP d’, a Melbourne. Nelle prime due gare non c’è stata storia né per quanto riguarda la qualifica, né per quanto riguarda la gara: cambierà qualcosa ad Albert Park? Indubbiamente la scuderia da battere rimane la Red, che ha mostrato superiorità in ogni settore: Max Verstappen e Sergio Perez si sono spartiti finora le due vittorie e soprattutto il passo gara è anni luce sopra alla concorrenza. Sia a Sakhir, sia a Gedda abbiamo visto un divario di quasi un secondo alnei confronti di Aston Martin, seconda forza del Mondiale. Sulla superiorità non è abissale come in gara, ma il margine rimane intorno al mezzo secondo rispetto al resto della concorrenza. L’unica incognita ...

