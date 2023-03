F1 GP Australia 2023 | Russell | “Non sono d’accordo con Hamilton | non sono stato fortunato”

(Di giovedì 30 marzo 2023) “Non penso che in Arabia siamo stati fortunati, credo che dipenda dal lavoro svolto prima della gara. Dal mio punto di vista, sentite anche le difficoltà di Lewis, ritenevo fosse la scelta più sensata aver cambiato il bilanciamento”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George, in conferenza stampa alla vigilia del weekend indella F1, rispondendo dunque alle parole del compagnoche aveva parlato di fortuna in Arabia Saudita: “Ogni pilota sente la macchina in maniera differente, in Arabia èun esempio.contento di come abbiamo risolto il problema”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1 #AustralianGP, #Russell non ci sta: 'Non sono d'accordo con #Hamilton, non è stata questione di fortuna in Arab… - kimiraikkomeme : RT @Formula1Co: ???GP AUSTRALIA 2023: PREVIEW ?? - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Australia 2023, Anteprima, Leclerc: “Abbiamo molto lavoro da fare, serve una macchina solida e costante” ? di Alessand… - sportface2016 : #F1 #AustralianGP, #Hamilton sconsolato: 'Spero che la #RedBull non mi dia di nuovo un secondo' - P300it : F1 | GP Australia 2023, Anteprima, Leclerc: “Abbiamo molto lavoro da fare, serve una macchina solida e costante” ?… -

... in Canada e in. Il corrispettivo dell'acquisizione è di 175 milioni di dollari, al netto ... La chiusura dell'acquisizione è attesa per il terzo trimestre, una volta soddisfatte le ...Intervistato da Autosport prima di volare a Melbourne per il prossimo Gran Premio d', terzo appuntamento del mondialedi Formula 1, Andrea Stella ha parlato del grosso pacchetto evolutivo che la McLaren presenterà tra un mese a Baku , precisando come la speranza comune ...... in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio di Formula 1 in, ha spento le polemiche interne alla Red Bull legate al giro veloce di Verstappen in Arabia: 'L'...

F1, orari e dove vedere il GP Australia in tv: alle 12.30 conferenza piloti in streaming Sky Sport

In Australia riparte la caccia alla Red Bull e la Ferrari spera che la gara di Melbourne possa segnare un'inversione di tendenza. Charles Leclerc, però, sembra guardare già oltre: "Non solo non abbiam ...Intervenuta questa mattina a Sky Sport 24, Mara Sangiorgio ha raccontato le prime “chicche” dal paddock di Melbourne, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia di Formula 1. In attesa delle libere ...