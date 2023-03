F1, GP Australia 2023: posti sulla griglia allargati di 20 centimetri (Di giovedì 30 marzo 2023) Arrivano le prime novità in F1 dopo il caos scatenatosi in seguito alle penalità inflitte ad Esteban Ocon e Fernando Alonso durante le prime gare della stagione. I posti sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Australia sono infatti stati allargati di 20 centimetri e sarà dipinta una linea verticale al centro di ogni posto per vedere se questo aiuta i piloti a posizionarsi meglio. Se queste novità dovessero risultare utile, allora la linea verrà mantenuta anche in futuro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Arrivano le prime novità in F1 dopo il caos scatenatosi in seguito alle penalità inflitte ad Esteban Ocon e Fernando Alonso durante le prime gare della stagione. Idi partenza del Gran Premio d’sono infatti statidi 20e sarà dipinta una linea verticale al centro di ogni posto per vedere se questo aiuta i piloti a posizionarsi meglio. Se queste novità dovessero risultare utile, allora la linea verrà mantenuta anche in futuro. SportFace.

