F1, GP Australia 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 31 marzo (Di giovedì 30 marzo 2023) Il weekend di Melbourne è ormai alle porte, con la prima giornata di prove libere in programma domani che inaugurerà il percorso di avvicinamento al Gran Premio d’Australia 2023, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia grande spettacolo in quel di Albert Park, con tantissimi appassionati aussie sulle tribune ed una pista che in passato ha regalato tante sorprese e colpi di scena. Red Bull in ogni caso è la favorita d’obbligo per la vittoria e presumibilmente per la doppietta, grazie ad un Sergio Perez in grande spolvero ed estremamente motivato dopo il trionfo di Jeddah davanti al compagno di squadra e leader del campionato Max Verstappen. Obiettivo podio per gli altri tre top team di quest’anno, con Aston Martin che proverà a confermarsi ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Il weekend di Melbourne è ormai alle porte, con la prima giornata diindomani che inaugurerà il percorso di avvicinamento al Gran Premio d’, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia grande spettacolo in quel di Albert Park, con tantissimi appassionati aussie sulle tribune ed una pista che in passato ha regalato tante sorprese e colpi di scena. Red Bull in ogni caso è la favorita d’obbligo per la vittoria e presumibilmente per la doppietta, grazie ad un Sergio Perez in grande spolvero ed estremamente motivato dopo il trionfo di Jeddah davanti al compagno di squadra e leader del campionato Max Verstappen. Obiettivo podio per gli altri tre top team di quest’anno, con Aston Martin cherà a confermarsi ...

