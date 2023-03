F1 GP Australia 2023, Leclerc: “Non abbiamo la macchina del 2022” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Non solo non abbiamo la macchina dell’anno scorso, ma siamo tornati un po’ indietro di performance e quindi non posso dire che qui sarà facile vincere. Di sicuro non abbiamo le armi per farlo”. È un Charles Leclerc abbastanza schietto e sincero quello che parla ai microfoni di Sky Sport nella giornata che precede le prime prove libere del GP d’Australia. Il pilota monegasco si dichiara comunque fiducioso per la stagione: “Sappiamo di avere molto lavoro da fare, ma abbiamo anche un’idea chiara di cosa ci serve – ha aggiunto in conferenza stampa – In configurazione da qualifica la vettura è competitiva, mentre in gara perde prestazione a causa della sensibilità della monoposto al variare delle condizioni esterne. La squadra è motivata e determinata a lottare e la stagione è ancora ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) “Non solo nonladell’anno scorso, ma siamo tornati un po’ indietro di performance e quindi non posso dire che qui sarà facile vincere. Di sicuro nonle armi per farlo”. È un Charlesabbastanza schietto e sincero quello che parla ai microfoni di Sky Sport nella giornata che precede le prime prove libere del GP d’. Il pilota monegasco si dichiara comunque fiducioso per la stagione: “Sappiamo di avere molto lavoro da fare, maanche un’idea chiara di cosa ci serve – ha aggiunto in conferenza stampa – In configurazione da qualifica la vettura è competitiva, mentre in gara perde prestazione a causa della sensibilità della monoposto al variare delle condizioni esterne. La squadra è motivata e determinata a lottare e la stagione è ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansa_ER : F1: Australia, Sainz 'la Ferrari macchina davvero difficile'. 'Bisogna avere pazienza, ma abbiamo i mezzi per migli… - Ansa_ER : F1: Leclerc, in Australia non abbiamo la macchina per vincere. 'Il mio obiettivo però non è cambiato, voglio il Mon… - sportface2016 : #AustraliaGP | #Leclerc: “Non abbiamo la macchina del 2022. Qui nessuna novità, stiamo lavorando per portarle nel p… - Giulia_Giunta : RT @lindipende: #Australia approva limiti a #emissioni per grandi inquinatori Il parlamento australiano ha approvato una legge chiave nell… - OdeonZ__ : Leclerc, nostalgia canaglia: 'Ferrari, non è l'Australia 2022. Ma voglio il titolo' -