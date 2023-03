F1 GP Australia 2023: dove vedere qualifiche, prove libere e gara, orari tv e replica su TV8 (Di giovedì 30 marzo 2023) . Per il Gran Premio Australiano, previste le prove libere questa notte alle 3 del mattino. Sarà la terza tappa di questo Mondiale di Formula 1, in un inizio di stagione che non si è assolutamente dimostrato fortunato per le Ferreri in gara. Per seguire le prove e le gare, tali attività andranno in onda in tarda notte o durante le prime luci del mattino. Il Gran Premio di Australia del Mondiale F1 Questa notte alle 3, vedremo il semaforo verde che farà partire le prove libere sul complicato circuito di Melbourne. Si potranno seguire gli eventi di questa tappa, sui canali di Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La tappa del Grand Prix durerà fino al 2 aprile, in concomitanza al Gran Premio di Argentina per la MotoGP. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023) . Per il Gran Premiono, previste lequesta notte alle 3 del mattino. Sarà la terza tappa di questo Mondiale di Formula 1, in un inizio di stagione che non si è assolutamente dimostrato fortunato per le Ferreri in. Per seguire lee le gare, tali attività andranno in onda in tarda notte o durante le prime luci del mattino. Il Gran Premio didel Mondiale F1 Questa notte alle 3, vedremo il semaforo verde che farà partire lesul complicato circuito di Melbourne. Si potranno seguire gli eventi di questa tappa, sui canali di Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La tappa del Grand Prix durerà fino al 2 aprile, in concomitanza al Gran Premio di Argentina per la MotoGP. Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Leclerc non è molto ottimista ????? ?? - CorriereCitta : F1 GP Australia 2023: dove vedere qualifiche, prove libere e gara, orari tv e replica su TV8 - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Gp d’Australia, Leclerc: “Non aspetto miracoli in gara, c’è tanto da lavorare” - angelo_perfetti : Gp d’Australia, Leclerc: “Non aspetto miracoli in gara, c’è tanto da lavorare” - GuerinSportivo : Formula 1, presentazione Gp Australia -