F1 GP Australia 2023 | Alonso | “Spero di ottenere la vittoria numero 33”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 marzo 2023) “Al momento siamo estremamente soddisfatti delle prestazioni della macchina, ovviamente. È stato un inizio migliore del previsto, specialmente a Jeddah. Siamo arrivati qui con un buon livello di fiducia. Ma, come ho detto, penso che le vetture cambieranno molto in alcune aree attraverso lo sviluppo”. Lo ha detto il pilota dell’Aston Martin, Fernando, in conferenza stampa del giovedì prima del weekend di gare del Gran Premio didi F1, in cui proverà a centrare latrentatré nel Circus, un primo posto che gli manca da oltre dieci anni: “È pazzesco vedere come la Spagna sia di nuovo così entusiasta per la Formula 1, per tutto ciò che sta accadendo. È molto bello da vedere. Speriamo di poter raggiungere quel, 33, e poi andare per il 34”. SportFace.