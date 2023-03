F1, George Russell: “Le prove libere andrebbero ridotte. Penso di avere trovato il giusto set-up della W14” (Di giovedì 30 marzo 2023) George Russell apre il suo fine settimana del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con rinnovata fiducia dopo quanto visto in Arabia Saudita ma, di pari passo, con la consapevolezza che anche sul tracciato dell’Albert Park la Mercedes non potrà combattere per la vittoria. Il primo argomento trattato nella conferenza stampa odierna riguarda le frasi di Stefano Domenicali che vorrebbe ridurre le prove libere o, quantomeno, renderle più interessanti. L’inglese è dello stesso parere: “No, non Penso sia giusto che noi abbiamo a disposizione il triplo del tempo dedicato alle prove libere rispetto a F2 o F3, per esempio. Dovrebbero essere loro a poter girare di più”. La gara australiana sarà un banco di prova ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023)apre il suo fine settimana del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con rinnovata fiducia dopo quanto visto in Arabia Saudita ma, di pari passo, con la consapevolezza che anche sul tracciato dell’Albert Park la Mercedes non potrà combattere per la vittoria. Il primo argomento trattato nella conferenza stampa odierna riguarda le frasi di Stefano Domenicali che vorrebbe ridurre leo, quantomeno, renderle più interessanti. L’inglese è dello stesso parere: “No, nonsiache noi abbiamo a disposizione il triplo del tempo dedicato allerispetto a F2 o F3, per esempio. Dovrebbero essere loro a poter girare di più”. La gara australiana sarà un banco di prova ...

