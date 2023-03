F1 | Australia; Verstappen ' qui non sempre grandi risultati'

(Di giovedì 30 marzo 2023) "Questa pista mi piace, anche se non abbiamoavuto". Maxnon dà per scontata un'altra vittoria nel Gran Premio d'nonostante lo strapotere visto finora ...

Lo ha dichiarato il campione del mondo Maxnella conferenza stampa di presentazione del GP d'in programma a Melbourne. "Lo scorso anno la nostra macchina era in sovrappeso in ..."Questa pista mi piace, anche se non abbiamo sempre avuto grandi risultati". Maxnon dà per scontata un'altra vittoria nel Gran Premio d'nonostante lo strapotere visto finora della sua Red Bull. "In un altro momento della stagione - aggiunge l'olandese volante ...Mistero. GP: i timori di Sainz a Melbourne. Carlos Sainz junior, in conferenza stampa, è stato talmente crudo da suscitare immediatamente una certa preoccupazione per via della ...

Max Verstappen si presenta a Melbourne da leader del Mondiale e uomo da battere. La superlativa Red Bull fa dormire sonni tranquilli al due volte campione del mondo, che però deve fare i conti con la ...Max Verstappen non dà per scontata un'altra vittoria nel Gran Premio d'Australia nonostante lo strapotere visto finora della sua Red Bull. "In un altro momento della stagione - aggiunge l'olandese ...