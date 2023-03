F1 | Australia | Sainz ' la Ferrari macchina davvero difficile'

(Di giovedì 30 marzo 2023) L'avvio di stagione in Formula 1 dellaè stato più complicato del previsto, però "bisogna avere pazienza - ha detto Carlosprima del GP in- ma abbiamo i mezzi per migliorare. ...

L'avvio di stagione in Formula 1 della Ferrari è stato più complicato del previsto, però "bisogna avere pazienza - ha detto Carlosprima del GP in- ma abbiamo i mezzi per migliorare. La macchina è davvero difficile, dobbiamo trovare la via di mezzo tra prendere due decimi in qualifica e otto in gara". E sugli ...Semplicemente non abbiamo fatto un lavoro sufficientemente buono e l'abbiamo capito ", analizza Carlosal giovedì di Melbourne. GP, gli orari TV Red Bull avanti anni luce Se la fase ......Vasseur e il suo team si trovano già in profonda difficoltà visto che i due piloti Carlose ... "Adesso andiamo in- aveva sospirato un deluso Charles Leclerc a Jeddah - poi avremo tre ...

L'avvio di stagione in Formula 1 della Ferrari è stato più complicato del previsto, però "bisogna avere pazienza - ha detto Carlos Sainz prima del GP in Australia - ma abbiamo i mezzi per migliorare.