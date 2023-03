F Galli | “Il Milan deve resistere e ripartire contro il Napoli”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : @filippogalli5: 'Il @acmilan deve resistere e ripartire contro il @sscnapoli' #ACMilan #Milan #SempreMilan - romanoziroldo : RT @MilanNewsit: F.Galli: 'Il Milan con la difesa a quattro riacquista un po' di solidità' - sportli26181512 : F.Galli: 'Il Milan con la difesa a quattro riacquista un po' di solidità': Filippo Galli, ex calciatore del Milan,… - MilanNewsit : F.Galli: 'Il Milan con la difesa a quattro riacquista un po' di solidità' - milansette : Napoli Milan, l'analisi di Filippo Galli -

A dieci minuti dalla fine, Careca ridusse lo svantaggio, raccolse furiosamente la palla nella rete di Giovannie incitò i compagni alla riscossa. Rimase il 3 - 2 per il, l'unico scudetto ...Filippo, ex bandiera del, ai microfoni della La Gazzetta dello Spor t ha trattato dell'imminente sfida di campionato tra iled il Napoli . Le parole di: "Mi aspetto una bella partita, ...La storia tra la Nazionale il "kamikaze" è stata breve. Giorgio Ghezzi ha giocato altra il 1959 e il 1965. In bacheca uno scudetto e la Coppa dei Campioni del 1963, 2 - 1 in ...Giovanni(...

F.Galli: "Il Milan con la difesa a quattro riacquista un po' di solidità" Milan News

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a SportMediset parlando anche di Leao e del possibile ritorno alla difesa a quattro: "Il fatto ...L'animo del difensore gli è rimasta attaccata addosso, il cuore rossonero continua a battere forte. E allora, in vista di Napoli-Milan, e soprattutto del doppio confronto in Champions League, Filippo ...