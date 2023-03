Ezio Greggio scrive a Maria De Filippi: “Non mollare, devi andare avanti” (Di giovedì 30 marzo 2023) Poco più di un mese fa ci lasciava Maurizio Costanzo, lasciando un vuoto nel mondo della televisione, ma soprattutto nella sua famiglia e nel cuore di sua moglie Maria De Filippi. La popolare presentatrice di C'è posta per te, Uomini e donne e Amici, nonostante sia tornata in televisione dopo il lutto, sembrerebbe, secondo alcune indiscrEzioni, intenzionata ad abbandonare il proprio lavoro, a causa del dolore troppo forte causato dalla perdita del suo partner. Una decisione che avrebbe sicuramente un impatto notevole in casa Mediaset che ha Queen Mary come personaggio di punta capace, con i suoi programmi, di conquistare una grossa fetta di pubblico. Ezio Greggio scrive una lettera aperta a Maria De Filippi Le voci di un possibile abbandono da parte ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 marzo 2023) Poco più di un mese fa ci lasciava Maurizio Costanzo, lasciando un vuoto nel mondo della televisione, ma soprattutto nella sua famiglia e nel cuore di sua moglieDe. La popolare presentatrice di C'è posta per te, Uomini e donne e Amici, nonostante sia tornata in televisione dopo il lutto, sembrerebbe, secondo alcune indiscrni, intenzionata ad abbandonare il proprio lavoro, a causa del dolore troppo forte causato dalla perdita del suo partner. Una decisione che avrebbe sicuramente un impatto notevole in casa Mediaset che ha Queen Mary come personaggio di punta capace, con i suoi programmi, di conquistare una grossa fetta di pubblico.una lettera aperta aDeLe voci di un possibile abbandono da parte ...

