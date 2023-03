Evan Gershkovich | reporter del Wall Street Journal arrestato in Russia | accusato di spionaggio Il giornale | rilasciatelo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia, dall'Fsb con l… - putino : Aspettavate una escalation? Ecco questa è una escalation. L'FSB ha annunciato la detenzione a Ekaterinburg di Evan… - martaottaviani : Leggo i pezzi di Evan Gershkovich da anni. È un collega serio, preparato, rigoroso. Solo una dittatura criminale pu… - ValeryMell1 : RT @martaottaviani: Leggo i pezzi di Evan Gershkovich da anni. È un collega serio, preparato, rigoroso. Solo una dittatura criminale può te… - Raindog2704 : RT @LucaSebastiani_: ??I servizi russi hanno arrestato a Ekaterinburg Evan Gershkovich, un reporter del Wall Street Journal, accusandolo di… -

Un giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è stato arrestato a Ekaterinburg. Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb. Gershkovich, che ha 32 anni, regolarmente accreditato presso il ministero degli Esteri russo. L'operazione è stata compiuta dal Fsb a Ekaterinburg, con la tecnica del rapimento di stato: al giornalista è stato calato un maglione in testa mentre era in un ristorante. Gershkovich, i cui genitori vivono negli Usa ma sono originari dell'ex Unione Sovietica, ha 32 anni e parla russo. Prima di essere assunto al Wall Street Journal aveva lavorato per l'AFP e il Moscow Times.

Evan Gershkovich, arrestato in Russia il giornalista del Wall Street Journal Corriere della Sera

Russian security services have detained Wall Street Journal (WSJ) reporter Evan Gershkovich on suspicion of spying for the US, the FSB agency announced on Thursday. Local media reported that the ...Evan Gershkovich has also worked for the Moscow Times and Agence France Presse A US journalist working for The Wall Street Journal has been detained in Russia on suspicion of espionage, the FSB ...