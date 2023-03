Evan Gershkovich | il giornalista del Wsj ufficialmente agli arresti per spionaggio | resterà in carcere per almeno due mesi

(Di giovedì 30 marzo 2023), il corrispondente del Wall Street Journal in Russia fermato per, è statoarrestato dalla Corte di Lefortovo a Mosca. Lo stato d’arresto dureràdue, fino al 29 maggio. Il reporter – secondo quanto riferiscono fonti di polizia alla Tass – si è dichiarato non colpevole del reato di cui è accusato. E fanno sapere che è alle più strette regole di segretezza. Secondo le prime informazioni Gershkovic si trova recluso a Ekaterinburg. Secondo l’accusa ilè sospettato di aver raccolto informazioni sull’industria militare russa. A riferirlo è l’agenzia russa Interfax, che cita un comunicato dell’Fsb. Secondo quanto riferito dall’intelligence russa, il reporter «su istruzione degli Stati Uniti, stava raccogliendo ...

Il suo caso è contrassegnato come "top secret". Il quotidiano statunitense respinge con forza l'accusa di spionaggio a carico del suo reporter

È stato arrestato con l'accusa di spionaggio, per il Cremlino non serve da indagare