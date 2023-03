Evan Gershkovich, il giornalista del Wsj fermato dal servizio segreto russo per spionaggio: «Stava indagando sul gruppo Wagner» (Di giovedì 30 marzo 2023) Evan Gershkovich, corrispondente del Wall Street Journal in Russia, è stato arrestato per spionaggio. Secondo le prime informazioni Gershkovic si trova recluso a Ekaterinburg. Secondo l’accusa il giornalista è sospettato di aver raccolto informazioni sull’industria militare russa. A riferirlo è l’agenzia russa Interfax, che cita un comunicato dell’Fsb. Secondo quanto riferito dall’intelligence russa, il reporter «su istruzione degli Stati Uniti, Stava raccogliendo informazioni su una delle imprese del complesso militare-industriale russo, che rappresentano un segreto di Stato». L’IPI (International Press Institute) ha pubblicato uno statement per chiedere a Mosca il suo immediato rilascio. Secondo l’istituto i colleghi non riescono a contattare il ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023), corrispondente del Wall Street Journal in Russia, è stato arrestato per. Secondo le prime informazioni Gershkovic si trova recluso a Ekaterinburg. Secondo l’accusa ilè sospettato di aver raccolto informazioni sull’industria militare russa. A riferirlo è l’agenzia russa Interfax, che cita un comunicato dell’Fsb. Secondo quanto riferito dall’intelligence russa, il reporter «su istruzione degli Stati Uniti,raccogliendo informazioni su una delle imprese del complesso militare-industriale, che rappresentano undi Stato». L’IPI (International Press Institute) ha pubblicato uno statement per chiedere a Mosca il suo immediato rilascio. Secondo l’istituto i colleghi non riescono a contattare il ...

