Eurovita in amministrazione straordinaria. Blocco riscatti polizze fino al 30 giugno (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Ivass ha nominato Alessandro Santoliquido commissario per la gestione straordinaria di entrambe le società Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Ivass ha nominato Alessandro Santoliquido commissario per la gestionedi entrambe le società

Eurovita finisce in amministrazione straordinaria: polizze congelate fino a giugno MILANO. Eurovita finisce in amministrazione straordinaria e intanto si prepara un'operazione di sistema tesa a risollevare la compagnia finita in difficoltà dopo il rialzo dei tassi. A disporre il provvedimento è stato il ministro Urso per evitare la crisi. Intanto si prepara un bailout di sistema: segnali di apertura da Poste Italiane. L'Ivass ha nominato Alessandro Santoliquido commissario per la gestione straordinaria e il blocco dei riscatti è prorogato fino al 30 giugno 2023.