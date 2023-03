Eurovita: Del Fante, aspettiamo indicazioni da istituzioni coinvolte (Di giovedì 30 marzo 2023) "aspettiamo delle indicazioni da parte delle istituzioni coinvolte, osservo e leggo che non parliamo di un grandissimo caso". Cosi' Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, tornando sul caso di Eurovita in conferenza stampa. "Credo che non sara' una preoccupazione per il sistema ... Leggi su borsaitaliana (Di giovedì 30 marzo 2023) "delleda parte delle, osservo e leggo che non parliamo di un grandissimo caso". Cosi' Matteo Del, ad di Poste Italiane, tornando sul caso diin conferenza stampa. "Credo che non sara' una preoccupazione per il sistema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InsuranceTrade : Su Insurance Daily di oggi: - Assicurazioni e sostenibilità al centro del convegno Aiba - Eurovita, il piano di sal… - 2didenari : Giovedì è #InvestireInformati. Con noi in studio l'analista finanziario Carlo Aloisio per tornare sulle… - Borsapretporter : Eurovita se la salvano Assicurazioni e Banche distributrici delle polizze, non mi sembra che in prima battuta tocch… - g_romano_ : Anche Class CNBC si è occupata del tema di Eurovita. Come evolverà la situazione? Intervento di Giuseppe Romano a C… - fronfin : RT @Plus24Risparmio: Alle 12 e 30 sui canali Linkedin e Facebook del @sole24ore il #webinar di #Plus24 sul caso #Eurovita in studio gli esp… -

Eurovita: Del Fante, aspettiamo indicazioni da istituzioni coinvolte Cosi' Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, tornando sul caso di Eurovita in conferenza stampa. "Credo che non sara' una preoccupazione per il sistema risolvere la questione", ha aggiunto il ... Poste Italiane: Del Fante, Eurovita azienda molto diversa dalla nostra Cosi' Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, ha risposto alla domanda di un analista sulla situazione di Eurovita. "E poi - ha aggiunto - un ultimo aspetto: nonostante ci siano riscatti sospesi per ... Eurovita a un passo dal salvataggio. Cosa sta succedendo Per togliere dall'impasse Eurovita, sono pronte a scendere in campo Banca Fideuram , FinecoBank , Sparkasse e il Credito Emiliano . A fianco del mondo bancario ci sarebbero anche le principali ... Cosi' MatteoFante, ad di Poste Italiane, tornando sul caso diin conferenza stampa. "Credo che non sara' una preoccupazione per il sistema risolvere la questione", ha aggiunto il ...Cosi' MatteoFante, ad di Poste Italiane, ha risposto alla domanda di un analista sulla situazione di. "E poi - ha aggiunto - un ultimo aspetto: nonostante ci siano riscatti sospesi per ...Per togliere dall'impasse, sono pronte a scendere in campo Banca Fideuram , FinecoBank , Sparkasse e il Credito Emiliano . A fiancomondo bancario ci sarebbero anche le principali ... Eurovita: c'e' il consenso al salvataggio, due opzioni sul tavolo Borsa Italiana Eurovita: Del Fante, aspettiamo indicazioni da istituzioni coinvolte Cosi' Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, tornando sul caso di Eurovita in conferenza stampa. "Credo che non sara' una preoccupazione per il sistema risolvere la questione", ha aggiunto il manager ... Salvataggio Eurovita Riascolta Salvataggio Eurovita di Due di denari. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE. Cosi' Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, tornando sul caso di Eurovita in conferenza stampa. "Credo che non sara' una preoccupazione per il sistema risolvere la questione", ha aggiunto il manager ...Riascolta Salvataggio Eurovita di Due di denari. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.