Eurovision Song Contest 2023 Mara Maionchi e Gabriele Corsi sono i nuovi conduttori (Di giovedì 30 marzo 2023) Eurovision 2023 Mara Maionchi sostituirà Cristiano Malgioglio e affiancherà Gabriele Corsi per il commento in italiano.L’aveva promesso nella puntata del talk Programma di FqMagazine e l’ha fatto. Gabriele Corsi ha svelato ieri sera durante la trasmissione “Stasera c’è Cattelan”, il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, il nome di chi lo Leggi su people24.myblog (Di giovedì 30 marzo 2023)sostituirà Cristiano Malgioglio e affiancheràper il commento in italiano.L’aveva promesso nella puntata del talk Programma di FqMagazine e l’ha fatto.ha svelato ieri sera durante la trasmissione “Stasera c’è Cattelan”, il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, il nome di chi lo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ___rkomi____ : Congratulazioni a Loreen e alla Svezia per la vittoria dell'Eurovision Song Contest 2023 ???? - Annalis75327421 : RT @Raiofficialnews: ??Mara Maionchi e @corsi_gabriele sono i conduttori di #Eurovision2023, il 9 e l'#11maggio su @RaiDue, il #13maggio la… - MarioBraga69 : Gigliola Cinquetti Eurovision Song Contest Winner 1964 - gossipnewitalia : Anticipazioni Eurovision Song Contest 2023 - United by Music, l'Italia rappresentata da Marco Mengoni con 'Due vite… - GiorgiaChiumer6 : I wrote a Song di MAE Muller durante il pomeridiano. Si è tempo di Eurovision per tutti. #Amici22 -