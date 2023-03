eSerie A Tim 2023 | primi verdetti dai playoffs

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 marzo 2023)dai playofs dellaA Tim. Nel Winner Bracket accedono alle Final Eight Hellas Verona eSports (4-2 contro il Torino FC eSports), Lecce eSports (5-0 contro la Salernitana 1919 eSports), Juventus Dsyre (6-2 contro la Fiorentina Esports) e Monza Team eSports (6-2 contro Empoli Fc Esports). Grandi sorprese nel Loser Bracket, con la sola Salernitana di Andrea Montanini, tra quelle sconfitte nel Winner Bracket, capace di conquistare il passaggio alle Final Eight. Questi gli accoppiamenti delle Final Eight, che saranno disputate il 18 e 19 aprile: Winner Bracket Hellas Verona – Lecce Juventus – Monza Loser Bracket Sampdoria – Salernitana Spezia – Bologna. SportFace.