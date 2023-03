(Di giovedì 30 marzo 2023)annuncia di aver raggiunto un accordo connella causa mossal'utilizzo indiscriminato di unità di misura non basate su standard internazionali per "pompare" ledei suoi proiettori. Una vittoria anche per i consumatori....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Epson ha ragione. Non fatevi ingannare dai finti lumen: diffidate da chi promette migliaia di lumen a basso prezzo -

Proette dal 2022, ha siglato il primo titolo sull'Tour prendendo il comando nel secondo giro con Scavo e Yoon, rimanendo sola in vetta dopo il terzo e controllando la situazione nel quarto con ...... Marketing Services Manager diItalia Bello e sostenibile Patchwork, l'arte di arredare casa ... In bagno ,l' ambiente essenziale in cui soggiornare anche solo per rilassarsi: vasca e ...Silvia Macchi, Marketing Services Manager diItalia Bello e sostenibile Patchwork, l'arte di arredare casa riutilizzando i tessuti Women ... per addobbi e regali originaliil fai da te con ...

Epson vince la sua battaglia contro il trucco dei lumen LED: Anker non userà più specifiche ingannevoli DDay.it

Al Longbow Golf Club di Mesa, l’australiana, ex tennista, ha superato Kathleen Scavo. L’azzurra ha confermato il suo ottimo momento con una gara sempre nelle prime posizioni Roberta Liti ha offerto un ...Al Longbow Golf Club di Mesa, l’australiana, ex tennista, ha superato Kathleen Scavo. L’azzurra ha confermato il suo ottimo momento con una gara sempre nelle prime posizioni.