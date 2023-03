(Di giovedì 30 marzo 2023) Nel corso della primavera dello scorso anno, sono stati segnalati almeno mille casi dipediatrica di eziologia, che hanno allertato le autorità sanitarie dei 35 paesi in cui si sono verificati questi misteriosi episodi. Ad indagare unadi queste malattie inspiegabili gli scienziati dell’Università di Glasgow, dell’University College di Londra e dell’Università della California a San Francisco. In treindipendenti pubblicati sulla rivista Nature, i ricercatori hanno scoperto unatra le epatiti pediatriche e la presenza di due agenti patogeni: l’adenoumano AAV2 e il betaherpesumano HHV-6B. L’, spiegano gli esperti, è un’infiammazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Si accende una speranza -

Il gruppo di ricerca sospetta anche che l'infezione daB di Beethoven possa aver ... È quindi possibile che in futuro il genoma di Beethoven fornisca indizi sull'della sua ipoacusia', ...... e non avere quindi una semplicegenetica. "Sebbene non sia stato possibile identificare ...confermare la presenza di un rischio genetico significativo e un'infezione da virus dell'B" , ...Delta: i sintomi Come si legge nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità , sebbene l'infezione acuta da virus dell'D e B spesso non causi disturbi evidenti , anche in assenza di ...

Epatite di origine sconosciuta nei bambini, tre studi svelano la possibile correlazione con due virus Il Fatto Quotidiano

Poche settimane fa l’AIFA ha approvato la rimborsabilità di un nuovo farmaco che permette di migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti con Epatite Delta, la forma più aggressiva tr ...(Adnkronos) – Ludwig van Beethoven non morì per avvelenamento. I disturbi gastrointestinali cronici, provocati da possibile celiachia e intolleranza al lattosio, collegati a fattori di rischio genetic ...