"Entro primavera". Andrea Agnelli, vita stravolta: tam-tam impazzito sul rampollo (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo l'addio alla Juventus, per forze di causa maggiore, ecco che Andrea Agnelli pensa al futuro. E a cosa pensi, nello specifico, lo rivela Chi, il settimanale a tutto gossip diretto da Alfonso Signorini: pensa al matrimonio. Già, Andrea Agnelli promesso sposo: dopo le dimissioni dalla presidenza del club bianconero, ora tormentato da penalizzazioni e inchieste relative proprio agli anni della gestione del rampollo, si pensa a una nuova pagina della propria vita privata, una delle pagine più liete. Secondo quanto scrive il rotocalco, infatti, Agnelli starebbe organizzando il matrimonio con Deniz Akalin, la bellissima ex modella turca con cui sta ormai dal 2015. Secondo quanto trapela, le nozze di Andrea Agnelli e Deniz si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo l'addio alla Juventus, per forze di causa maggiore, ecco chepensa al futuro. E a cosa pensi, nello specifico, lo rivela Chi, il settimanale a tutto gossip diretto da Alfonso Signorini: pensa al matrimonio. Già,promesso sposo: dopo le dimissioni dalla presidenza del club bianconero, ora tormentato da penalizzazioni e inchieste relative proprio agli anni della gestione del, si pensa a una nuova pagina della propriaprivata, una delle pagine più liete. Secondo quanto scrive il rotocalco, infatti,starebbe organizzando il matrimonio con Deniz Akalin, la bellissima ex modella turca con cui sta ormai dal 2015. Secondo quanto trapela, le nozze die Deniz si ...

