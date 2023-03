Engineering diventa partner di Open-es per la crescita sostenibile delle value chain

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) –, leader nella digitalizzazione dei processi di aziende e Pa e impegnata nel sostenere una digital transformation fortemente legata ai valori di sostenibilità,di-es, l’iniziativa lanciata da Eni all’inizio del 2021, che ad oggi vede la partecipazione di oltre 10.900 aziende di 86 Paesi nel mondo e di 66 settori industriali, uniti dall’impegno di promuovere la sostenibilità lungo le filierediverse industry. Maximo Ibarra, ceo di, ha commentato “Siamo convinti che l’integrazione della sostenibilità nei modelli di business e un’attenta gestioneperformance ambientali generino un maggiore impatto se applicati in modo esteso e in ottica di filiera lungo tutta la catena del valore. Per questo ...