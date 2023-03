Energie rinnovabili, accordo Ue su nuova direttiva (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – accordo nella notte tra il Parlamento Europeo e il Consiglio Ue sulla riforma della direttiva in materia di Energie rinnovabili. Lo comunica il gruppo del Ppe. L’accordo, spiega il gruppo dei Popolari, consentirà di velocizzare le procedure di autorizzazione per la costruzione di impianti solari, idrici, pompe di calore, a biomassa o eolici nell’Unione Europea. Sotto la guida del capo negoziatore del Parlamento Europeo per le Energie rinnovabili, l’eurodeputato del Ppe Markus Pieper, gli obiettivi dell’Ue per le Energie rinnovabili saranno rivisti al rialzo: entro il 2030, il 42,5% del consumo finale di energia dell’Ue proverrà da fonti rinnovabili. “Sono contento che ce l’abbiamo fatta – dice Pieper ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) –nella notte tra il Parlamento Europeo e il Consiglio Ue sulla riforma dellain materia di. Lo comunica il gruppo del Ppe. L’, spiega il gruppo dei Popolari, consentirà di velocizzare le procedure di autorizzazione per la costruzione di impianti solari, idrici, pompe di calore, a biomassa o eolici nell’Unione Europea. Sotto la guida del capo negoziatore del Parlamento Europeo per le, l’eurodeputato del Ppe Markus Pieper, gli obiettivi dell’Ue per lesaranno rivisti al rialzo: entro il 2030, il 42,5% del consumo finale di energia dell’Ue proverrà da fonti. “Sono contento che ce l’abbiamo fatta – dice Pieper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Per diminuire costantemente le emissioni bisogna avere un mix tra energie rinnovabili e nucleare, altrimenti non ci… - durezzadelviver : Revisione direttiva energie rinnovabili #RED, accordo al trilogo Ue: al 2030 almeno il 42,5% dei consumi finali di… - Skettico : RT @Arestoviz: Tweet mucho texto ma interessante. 1/Vengo ora da una riunione con un azienda olandese che si occupa di energie rinnovabili… - Fionami1 : RT @Arestoviz: Tweet mucho texto ma interessante. 1/Vengo ora da una riunione con un azienda olandese che si occupa di energie rinnovabili… - GradedSpa : Il #team @GradedSpa a @EnergyMedFiera per presentare gli ultimi progetti di ricerca sulle #Energie #rinnovabili… -