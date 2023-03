Energie rinnovabile | Legambiente plaude ai Comuni del litorale laziale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – Si è svolto a Roma il Forum dell’Energia del Lazio organizzato da, nel quale l’associazione ha presentato il “DossierRinnovabili 2023 nel Lazio” (clicca qui per vedere il dossier) e conferito riconoscimenti ai migliorie alle migliori esperienze nella generazione energetica da fonti sostenibili; il Forum si è svolto con il sostegno del main parnter “Nice Tecnology”, dei partner “AzzeroCO2”, “Impresa Circolare”, e “Maire”, del partner tecnico “Rosemary Terre e Sapori” e del media partner “Canale Energia”. Secondo i dati presentati, nel Lazio la produzione energetica per il il 77,1% proviene da fonti termoelettriche, il 12,7% da energia solare, il 9,1% da energia idroelettrica e l’1,1% da eolico. I consumi emergenti poi, per il 47% sono relativi al settore dei servizi, il 31% domestici, il 21% ...