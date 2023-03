Energia rinnovabile, Legambiente premia Fiumicino: è tra le città più virtuose del Lazio (Di giovedì 30 marzo 2023) Fiumicino – “Ho avuto l’onore di rappresentare la nostra città al Forum Energia del Lazio 2023 di Legambiente. Un momento di confronto e approfondimento sui temi delle rinnovabili, delle comunità energetiche e della transizione energetica. Il nostro comune è stato inserito tra le esperienze di buone pratiche della Regione. Due le CER nate sul territorio, grazie ad una campagna di informazione e alla sinergia con il Biodistretto Etrusco Romano, che si è fatto promotore e soggetto attivo insieme all’amministrazione”. A parlare è l’assessora alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli, che aggiunge: “In questi anni, come Comune, abbiamo agito su tante leve. Da un raccolta differenziata spinta, portata da 0 all’80%; efficientamento energetico di scuole con pannelli ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023)– “Ho avuto l’onore di rappresentare la nostraal Forumdel2023 di. Un momento di confronto e approfondimento sui temi delle rinnovabili, delle comunità energetiche e della transizione energetica. Il nostro comune è stato inserito tra le esperienze di buone pratiche della Regione. Due le CER nate sul territorio, grazie ad una campagna di informazione e alla sinergia con il Biodistretto Etrusco Romano, che si è fatto promotore e soggetto attivo insieme all’amministrazione”. A parlare è l’assessora alle Attività Produttive del Comune di, Erica Antonelli, che aggiunge: “In questi anni, come Comune, abbiamo agito su tante leve. Da un raccolta differenziata spinta, portata da 0 all’80%; efficientamento energetico di scuole con pannelli ...

