Energia pulita | arriva “Gretha” | imprese e Università fanno rete per la produzione di idrogeno

Si chiama Gretha, acronimo di "Green Energy Technology with full cells Hydrogen and renewables", l'ultimo progetto di ricerca sull'idrogeno presentato da Graded in risposta a un bando finanziato dal ministero della Transizione Ecologica che vede in campo Atenei e imprese. A lavorare al prototipo, assieme alla società di Vito Grassi, l'Università degli Studi Federico II, l'Università Politecnico delle Marche, ENAV e Tecnosistem. I dettagli del nuovo progetto, per il quale tutti i partner hanno da poco sottoscritto il decreto di finanziamento del ministero, saranno illustrati nel corso del convegno "L'idrogeno verde per la transizione ecologica" organizzato all'interno di EnergyMed, sabato 1° aprile a partire dalle 9.30 (Padiglione 5, Sala Europa) con la partecipazione dell'ad di ...

