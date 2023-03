Emily Ratajkowski sul video virale del bacio a Harry Styles | Tutto questo è frustrante

(Di giovedì 30 marzo 2023)si è aperta a proposito delin cui bacia, affermando che il modo in cui i media parlano della sua vita sentimentale è 'così'.non hanno ancora formalmente confermato di essere sentimentalmente coinvolti, anche se i giornali e il web non fanno che parlare di loro.tipo di voci non sono una novità per la celebre modella, le cui relazioni ricevono una notevole attenzione, e dopo il recentedeldivenutola star si è nuovamente aperta su quanto possano essere "frustranti" le opinioni del pubblico a proposito della sua vita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeoganeMickael : RT @LaStampa: L’ex marito di Emily Ratajkowski accusato di molestie sessuali - LaStampa : L’ex marito di Emily Ratajkowski accusato di molestie sessuali - SkyTG24 : L'ex-marito di Emily Ratajkowski accusato di molestie sessuali - Cosmopolitan_IT : Sebastian Bear-McClard, ex marito di Emrata e produttore di Diamanti Grezzi, è finito al centro di una serie di acc… - codeghino10 : RT @Corriere: Emily Ratajkowski pronta a congelare gli ovuli per avere un altro figlio da sola -

Il produttore Sebastian Bear - McClard, ex marito della modella e attrice, è stato accusato di molestie sessuali da numerose donne. Secondo quanto riportato da Variety, il primo caso risalirebbe al 2016 e coinvolgerebbe una ventiquattrenne che, all'epoca, ...Sguardo al futuro per la modellache sarebbe pronta a congelare gli ovuli ed essere di nuovo madre, anche da sola. Già madre di un bellissimo bimbo avuto dall'ex marito Sebastian Bear - McClard,dà ...Il produttore avrebbe adescato delle ragazzine sui social per dei provini, per poi abusare di loro sessualmente. Sebastian Bear - McClard, ex marito di, accusato di abusi sessuali da varie ...

Sebastian Bear-McClard, ex marito di Emily Ratajkowski, è accusato di abusi sessuali da varie donne.Come emerge dai documenti ottenuti da Variety, il produttore cinematografico sarebbe entrato in ...Sguardo al futuro per la modella Emily Ratajkowski che sarebbe pronta a congelare gli ovuli ed essere di nuovo madre, anche da sola. Già madre di un bellissimo bimbo avuto dall’ex marito Sebastian ...