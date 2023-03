Emergenza infermieri, in Italia circa 65mila in meno (Di giovedì 30 marzo 2023) Sale operatorie chiuse per mancanza di personale, ambulanze ferme perché senza infermieri o anche interi reparti con un numero troppo basso di operatori. La crisi pandemica degli ultimi anni ha finito per rendere evidente ciò che era sotto gli occhi dei soli addetti al settore: una lenta diminuzione del personale infermieristico diventata precipitosamente carenza. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 marzo 2023) Sale operatorie chiuse per mancanza di personale, ambulanze ferme perché senzao anche interi reparti con un numero troppo basso di operatori. La crisi pandemica degli ultimi anni ha finito per rendere evidente ciò che era sotto gli occhi dei soli addetti al settore: una lenta diminuzione del personalestico diventata precipitosamente carenza.

