Elon Musk, Wozniak e altri chiedono una pausa sullo sviluppo dell’IA (Di giovedì 30 marzo 2023) Più di 2.600 leader tecnologici e ricercatori hanno firmato una lettera aperta sollecitando una pausa temporanea sull’ulteriore sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI), temendo “profondi rischi per la società e l’umanità“. Il CEO di Tesla, Elon Musk, il co-fondatore di Apple Steve Wozniak e una lunga serie di CEO, CTO e ricercatori di AI sono stati tra i firmatari della lettera, che è stata pubblicata il 22 marzo su Future of Life Institute (FOLI) ed è possibile leggerla direttamente a questo link. L’istituto ha invitato tutte le società di intelligenza artificiale a “mettere immediatamente in pausa” l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale più potenti di GPT-4 per almeno sei mesi, condividendo la preoccupazione che “l’intelligenza umana-competitiva possa comportare ... Leggi su blockworld (Di giovedì 30 marzo 2023) Più di 2.600 leader tecnologici e ricercatori hanno firmato una lettera aperta sollecitando unatemporanea sull’ulterioredell’intelligenza artificiale (AI), temendo “profondi rischi per la società e l’umanità“. Il CEO di Tesla,, il co-fondatore di Apple Stevee una lunga serie di CEO, CTO e ricercatori di AI sono stati tra i firmatari della lettera, che è stata pubblicata il 22 marzo su Future of Life Institute (FOLI) ed è possibile leggerla direttamente a questo link. L’istituto ha invitato tutte le società di intelligenza artificiale a “mettere immediatamente in” l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale più potenti di GPT-4 per almeno sei mesi, condividendo la preoccupazione che “l’intelligenza umana-competitiva possa comportare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Elon Musk lancia l'allarme sull'Intelligenza Artificiale: 'è un rischio per l'umanità'. Lettera aperta con altri 1.… - eziomauro : Elon Musk, sull'intelligenza artificiale: 'Stop allo sviluppo di ChatGPT' - la Repubblica - fanpage : La lettera aperta è stata pubblicata sul portale di Future of Life Institute. Tra i firmatari oltre a Elon Musk c… - singerindubai : RT @Agenzia_Ansa: Elon Musk lancia l'allarme sull'Intelligenza Artificiale: 'è un rischio per l'umanità'. Lettera aperta con altri 1.000 ma… - dessere88fenice : RT @BegalliSabrina: Rischio chiusura ?....?? -