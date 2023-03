Elon Musk sull'intelligenza artificiale: "Se non ci fermiamo ora rischiamo sconvolgimenti epocali" (Di giovedì 30 marzo 2023) Elon Musk e altri esperti hanno chiesto pubblicamente di fermare per sei mesi lo sviluppo di ChatGpt e delle intelligenze artificiali. Elon Musk e una serie di figure chiave in ambito di intelligenza artificiale hanno firmato una lettera aperta attraverso la quale hanno chiesto che lo sviluppo dei potenti sistemi di AI sia sospeso per sei mesi, spiegando come la nuova tecnologia potrebbe diventare una minaccia per l'umanità. Oltre a Musk, tra i firmatari figurano anche Steve Wozniak, il co-fondatore di Apple, e alcuni ricercatori di DeepMind. OpenAI, la società che ha realizzato ChatGPT, ha recentemente rilasciato GPT-4, una tecnologia all'avanguardia che ha impressionato il mondo per la sua capacità di svolgere compiti semplicemente incredibili. La lettera diffusa dal ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 marzo 2023)e altri esperti hanno chiesto pubblicamente di fermare per sei mesi lo sviluppo di ChatGpt e delle intelligenze artificiali.e una serie di figure chiave in ambito dihanno firmato una lettera aperta attraverso la quale hanno chiesto che lo sviluppo dei potenti sistemi di AI sia sospeso per sei mesi, spiegando come la nuova tecnologia potrebbe diventare una minaccia per l'umanità. Oltre a, tra i firmatari figurano anche Steve Wozniak, il co-fondatore di Apple, e alcuni ricercatori di DeepMind. OpenAI, la società che ha realizzato ChatGPT, ha recentemente rilasciato GPT-4, una tecnologia all'avanguardia che ha impressionato il mondo per la sua capacità di svolgere compiti semplicemente incredibili. La lettera diffusa dal ...

