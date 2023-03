Ellie Goulding in concerto al Fabrique di Milano | data e biglietti

(Di giovedì 30 marzo 2023) La superstar del pop con 10 singoli di platino, due Brit Awards e nomination a Grammy Awar e Golden Globe nell’unicaitaliana del 2 novembre 2023– A grande richiesta torna in Italia dopo sette anni la superstar del popcon un’unica imperdibile, il suo Higher Than Heaven tour farà tappa il 2 novembre aldi. L’artista da 8 miliardi di stream su Spotify è porta a far scatenare il proprio pubblico con i suoi grandi successi e con i nuovi brani estratti dal suo prossimo disco “Higher Than Heaven” in uscita il 7 aprile. Il 24 marzoha pubblicato il suo nuovo singolo By the End of the Night che anticipa l’uscita del suo quinto album di studio previsto per il 7 aprile Higher Than ...

Ellie Goulding, cantante e compositrice britannica, torna con il quinto album, 'Higher Than Heaven'

Ellie Goulding è in arrivo un nuovo album: "Higher than even" uscirà il 7 aprile, anticipato dal singolo By The End Of The Night