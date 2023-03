Eliminato Amici 22, terza puntata serale 1 aprile: ecco chi è uscito, manche e ballottaggio finale (SPOILER) (Di giovedì 30 marzo 2023) Sabato 1 aprile 2023 andrà in onda la terza puntata del serale di Amici 22: chi è stato Eliminato? Come ben sapete l’appuntamento verrà registrato nella giornata di oggi, giovedì 30 marzo, eccovi le anticipazioni dall’informatissimo account Twitter di Gossiptv. serale Amici 22, anticipazioni terza puntata: chi è stato Eliminato ballottaggio finale tra Samu... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 marzo 2023) Sabato 12023 andrà in onda ladeldi22: chi è stato? Come ben sapete l’appuntamento verrà registrato nella giornata di oggi, giovedì 30 marzo,vi le anticipazioni dall’informatissimo account Twitter di Gossiptv.22, anticipazioni: chi è statotra Samu... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Anticipazioni Amici 22 Serale terza puntata: un solo eliminato con un ballottaggio tra due allievi molto amati -… - ildiariodijeans : SPOILER AMICI Un solo eliminato tra Ramon, Samu e Wax VANNO IN BALLOTTAGGIO WAX E SAMU Sapremo il verdetto sabato. #Amici22 - aqsvns : se mi hanno eliminato wax per davvero per me amici finisce il 1 aprile - ildiariodijeans : SPOILER AMICI Un solo eliminato, tra Ramon, Samu e Wax VANNO IN BALLOTTAGGIO WAX E SAMU Sapremo il verdetto sabato. #Amici22 - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Anticipazioni Amici 22 Serale terza puntata: un solo eliminato con un ballottaggio tra due allievi molto amati #amicispoi… -