ELIE SAAB presenterà la sua prima sfilata da sposa alla Barcelona Bridal Fashion Week

(Di giovedì 30 marzo 2023) BARCELLONA, Spagna, 30 marzo 2023 /PRNewswire/, uno dei più importanti brand d'alta moda, è stato invitato, in qualità di ospite d'onore, a presentare la suacollezione dain occasione della(BBFW). L'acclamato stilista ha inoltre scelto BBFW, la principale fiera internazionale nel settore della, come cornice per lain Spagna., il brand libanese del lusso, debutterà con la propria collezionevera-estate 2024 per sposela ...

Rachel Zegler, che nel film interpreta Anthea, figlia di Atlas, è arrivata alla premiere con un look firmato. L'abito, preziosissimo e con la coda, è in ...Infatti solo Cara Delevingne ha avuto l'onore di sfilare sul tappetto degli Oscar in una mise spettacolare firmata Couture rosso fuoco. Un abito a coda con un profondo spacco sulla gamba e ...

Elie Saab: «I band cambiano troppi designer, mi sembra una cosa insana» Corriere della Sera

Secondo Elie Saab Jr, CEO di ELIE SAAB: «Fare per la prima volta questa sfilata a Barcellona è un'occasione molto importante per ELIE SAAB. Far debuttare la collezione da sposa durante la Bridal ...Ma Elie Saab chiarisce subito: «La regina Rania è mia amica, ho tante muse, ma non credo nell’identificazione di un brand con le celebrities. Il valore della mia moda sta nel riconoscimento delle ...