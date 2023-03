Elezioni in Turchia: a rischio l'impero di Erdogan (Di giovedì 30 marzo 2023) Il presidente turco aveva personalmente chiesto all’economista turco Mehmet Simsek di tornare al governo e assumere la guida del ministero dell’Economia ma dopo un incontro nella sede dell'AKP Simsek, molto rispettato dagli investitori internazionali, ha dichiarato su Twitter « di non essere interessato alla politica attiva» dopo essersi dimesso da vice premier nel 2018. Il no del’economista che si è comunque detto pronto a fornire qualsiasi tipo di supporto nella sua regione, mostra la difficoltà di rinominare un governo le cui politiche hanno scatenato una crisi del costo della vita e lasciato l'economia e i mercati finanziari pesantemente gestiti dallo stato in balia degli eventi e delle decisioni di Erdo?an. Per il sondaggista Ertan Aksoy « Il rifiuto di Simsek di entrare nell’esecutivo non è né il primo né l'ultimo indicatore dell'indebolimento del sostegno al governo». Omer ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 marzo 2023) Il presidente turco aveva personalmente chiesto all’economista turco Mehmet Simsek di tornare al governo e assumere la guida del ministero dell’Economia ma dopo un incontro nella sede dell'AKP Simsek, molto rispettato dagli investitori internazionali, ha dichiarato su Twitter « di non essere interessato alla politica attiva» dopo essersi dimesso da vice premier nel 2018. Il no del’economista che si è comunque detto pronto a fornire qualsiasi tipo di supporto nella sua regione, mostra la difficoltà di rinominare un governo le cui politiche hanno scatenato una crisi del costo della vita e lasciato l'economia e i mercati finanziari pesantemente gestiti dallo stato in balia degli eventi e delle decisioni di Erdo?an. Per il sondaggista Ertan Aksoy « Il rifiuto di Simsek di entrare nell’esecutivo non è né il primo né l'ultimo indicatore dell'indebolimento del sostegno al governo». Omer ...

