Elezioni Friuli Venezia Giulia, Berlusconi: “Non consegniamo il porto di Trieste alla Cina” (Di giovedì 30 marzo 2023) Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di controlli. L’ex Presidente del Consiglio è arrivato presso la struttura di via Olgettina nella giornata di lunedì e al momento, da quello che risulta, si trova ancora lì. Sono necessari diversi giorni prima della dismissione: il Cavaliere si sta sottoponendo ad ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Silvioè ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di controlli. L’ex Presidente del Consiglio è arrivato presso la struttura di via Olgettina nella giornata di lunedì e al momento, da quello che risulta, si trova ancora lì. Sono necessari diversi giorni prima della dismissione: il Cavaliere si sta sottoponendo ad ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... canadaluigi : RT @DomaniGiornale: ???? Saluti romani e manifesti nazisti: alle elezioni in Friuli-Venezia Giulia di domenica, Meloni punta sull’archifascis… - Fede_Kino : RT @AlekosPrete: Alle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia Fratelli d'Italia candida Marzio Giau. In questa foto alla Festa Tricolo… - Persona15032419 : RT @DomaniGiornale: ???? Saluti romani e manifesti nazisti: alle elezioni in Friuli-Venezia Giulia di domenica, Meloni punta sull’archifascis… - carlomuscatello : RT @DomaniGiornale: ???? Saluti romani e manifesti nazisti: alle elezioni in Friuli-Venezia Giulia di domenica, Meloni punta sull’archifascis… - carlomuscatello : RT @AlekosPrete: Alle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia Fratelli d'Italia candida Marzio Giau. In questa foto alla Festa Tricolo… -