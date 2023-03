Elena Di Cioccio a cuore aperto: l’Hiv, il suicidio della madre, la dipendenza dalla cocaina (Di giovedì 30 marzo 2023) Elena Di Cioccio ha svelato di recente di essere sieropositiva da 21 anni. La conduttrice ed ex Iena ha deciso Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 30 marzo 2023)Diha svelato di recente di essere sieropositiva da 21 anni. La conduttrice ed ex Iena ha deciso Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Ciao, sono Elena Di Cioccio, ho 48 e da 21 sono sieropositiva, ho l’HIV. Cioè sono una di quelle con l’alone viola… - infoitcultura : Elena Di Cioccio: “Picchiata a sangue da un ex fidanzato perché sieropositiva, ho tentato il suicidio” - infoitcultura : Elena Di Cioccio shock: “Il mio ex mi picchiò perché ero sieropositiva. Ho tentato il suicidio” - MiTomorrow : «NON MI VERGOGNO PIÙ»?? Il coraggio e la rivelazione dell’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica milanese El… - lacittanews : Cosa è successo alla madre di Elena Di Cioccio? La ex Iena ne ha parlato nella sua intervista esclusiva a Vanity Fa… -