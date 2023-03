Elena Di Cioccio a cuore aperto | l’Hiv | il suicidio della madre | la dipendenza dalla cocaina

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 30 marzo 2023)Diha svelato di recente di essere sieropositiva da 21 anni. La conduttrice ed ex Iena ha deciso di parlarne in tv con un monologo, proprio nella trasmissione “Le Iene“. Dopo anni di dolore e frustrazione,Disi sente pronta a mettersi a nudo, senza doversi più nascondere o sentirsi in colpa per una condizione che fa parte ormaisua vita e che ha accettato con grande fatica. In un’intervista al “CorriereSera”, la conduttrice ha parlato del suo nuovo progetto, un libro in uscita il prossimo 4 aprile dal titolo “Cattivo sangue” in cui parlasua vita fatta di sfide e dolori ma anche di rivalsa e rinascita. La malattia è rimasta un segreto per 21 anni, una decisione che l’ha costretta a fingere di essere ...