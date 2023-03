Edilizia in lutto | muore il presidente dell’Ance Aies Vincenzo Russo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Era diventato per tutti un esempio di forza tenacia e caparbietà, ma oggi ha concluso la sua battaglia contro una lunga malattia invalidante ildei costruttori salernitani, 56 anni alla guida dell’associazione dei costruttori edili di Salerno, l’Ance, dal 2015. Non nuovo a battaglie durissime come quella di aver dovuto superare il dolore per la perdita del figlio Raffaele scomparso all’età di 16 anni per un linfoma,, già limitato da una forma molto aggressiva e degenerante di SLA, era stato rieletto, per il secondo mandato alla guida dei costruttori nel 2018. Fino a pochi mesi fa, nonostante le difficoltà di movimento e di respirazione ha cercato di essere presente e pur nelle ...