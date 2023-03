Edih Pride, Imperiale: L’allarme di Elon Musk? Nessuna paura dell’intelligenza artificiale (Di giovedì 30 marzo 2023) “L’intelligenza artificiale rappresenta una opportuna di crescita per il sistema delle imprese e per la Pubblica Amministrazione. E’una grande rivoluzione che va governata senza paure e raccontando opportunità, vantaggi e rischi”. Cosi Edoardo Imperiale che coordina il Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta, che fa parte della rete degli Edih – European Digital Innovation Hub. “L’allarme lanciato da Elon Musk e da importanti scienziati, che rimbalza sui siti di informazione e sui social, rischia – dice Imperiale, responsabile della iniziativa selezionata fra i dei 13 Poli europei di innovazione digitale (Edih) selezionati a valle della gara europea Digital Europe – di indirizzare la discussione su binari sbagliati. Sono le preoccupazioni, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 marzo 2023) “L’intelligenzarappresenta una opportuna di crescita per il sistema delle imprese e per la Pubblica Amministrazione. E’una grande rivoluzione che va governata senza paure e raccontando opportunità, vantaggi e rischi”. Cosi Edoardoche coordina il Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta, che fa parte della rete degli– European Digital Innovation Hub. “lanciato dae da importanti scienziati, che rimbalza sui siti di informazione e sui social, rischia – dice, responsabile della iniziativa selezionata fra i dei 13 Poli europei di innovazione digitale () selezionati a valle della gara europea Digital Europe – di indirizzare la discussione su binari sbagliati. Sono le preoccupazioni, ...

