Ecologismo al top | siete pronti a non mangiare la polpetta di mammut? Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar – Sulle nostre tavole in futuro potrebbe arrivare ladi. Anzi no (come spiegheremo), ma intanto l’ultima perla dell’viene presentata in pompa magna, come riportato da SkyTg24. Il tutto per quale ragione? Dimostrare che la carne sintetica abbia un impatto ambientale minore rispetto a quella coltivata.di: ecco la carne sintetica Ladi carne disenza che esista la carne di. Insomma, si parla di carne sintetica, dal momento che viene riprodotta artificialmente, o “carne coltivata” per usare la definizione alternativa. Si rintraccia una sequenza del Dna di un animale estinto 10mila anni fa ma senza macellare gli animali, per l’appunto. Chi ha promosso il progetto ha una sola ...